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Мутко станет президентом РФС. В третий раз

Матч ТВ
16:12, 10 октября 2018
Требует подтверждения

Виталий Мутко вернется на пост президента Российского футбольного союза. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в организации, об этом объявят 11 октября.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года.
Второй уход Мутко с поста президента РФС неофициально связывали с приближением ЧМ-2018: якобы ФИФА оказывала давление на российские власти, требуя увольнения чиновника, замешанного в допинговом скандале.

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