Мутко станет президентом РФС. В третий раз

Виталий Мутко вернется на пост президента Российского футбольного союза. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в организации, об этом объявят 11 октября.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года.