Виталий Мутко приостановил работу на посту президента РФС

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко объявил о приостановке своей работы на посту президента Российского футбольного союза (РФС), сообщают ТАСС и «Коммерсант». Это произошло на заседании исполкома организации.

Мутко приостановил работу на полгода. Он объяснил свое решение тем, что планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) свое пожизненное отстранение от Олимпийских игр, сообщает РБК.

«Ни в какую отставку я не ухожу», — сказал Мутко.

Исполняющим обязанности главы РФС стал Александр Алаев, генеральный директор организации.