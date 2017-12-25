Виталий Мутко приостановил работу на посту президента РФС
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко объявил о приостановке своей работы на посту президента Российского футбольного союза (РФС), сообщают ТАСС и «Коммерсант». Это произошло на заседании исполкома организации.
Мутко приостановил работу на полгода. Он объяснил свое решение тем, что планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) свое пожизненное отстранение от Олимпийских игр, сообщает РБК.
«Ни в какую отставку я не ухожу», — сказал Мутко.
Исполняющим обязанности главы РФС стал Александр Алаев, генеральный директор организации.
21 декабря «Коммерсант» писал, что Виталий Мутко уйдет с поста главы РФС. Источники издания говорили, что решение связано с «допинговым кризисом» и давлением со стороны ФИФА.
Виталий Мутко — вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, бывший министр спорта. Он был президентом РФС в 2005-2009 годы, а в 2015-м снова возглавил организацию.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК), принимая решения о допуске россиян на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом из-за допингового скандала, решил пожизненно отстранить Виталия Мутко от участия в Олимпиадах.