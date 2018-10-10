Госдума одобрила в первом чтении проект закона о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

Дата голосования по законопроекту во втором чтении пока не назначена.

Депутаты нижней палаты парламента 10 октября приняли в первом чтении законопроект, сохраняющий федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для так называемого предпенсионного возраста.

Законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин. Сохранение действующего возраста для получения этих льгот (с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин) было одним из предложений президента в рамках смягчения пенсионной реформы.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, заявила , что сохранение действующего пенсионного возраста для льгот по имущественным налогам позволит домохозяйствам экономить до 1,7 тысячи рублей в год.

Льготы для людей «предпенсионного возраста» также пообещали сохранить и на региональном уровне (например, бесплатный проезд на транспорте для жителей Москвы и Подмосковья).

Пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Повышение возраста выхода на пенсию начнется с 2019 года.