Джеймс Ганн напишет сценарий продолжения «Отряда самоубийц». Ранее его уволили из «Стражей Галактики» за оскорбительные твиты
Студия Warner Bros. и издательство комиксов DC наняли режиссера Джеймса Ганна написать сценарий для второй части фильма «Отряд самоубийц», сообщает The Hollywood Reporter.
У фильма пока нет режиссера. Ранее над кинолентой работал Гэвин ОʼКоннор, но сейчас он снимает драму «Торранс» с Беном Аффлеком. The Hollywood Reporter и Deadline предполагают, что Ганн может стать режиссером нового «Отряда самоубийц».
Джеймс Ганн снял две первые части фильма «Стражи Галактики». 20 июля студия Disney отстранила режиссера от работы над третьей частью из-за оскорбительных твитов, которые Ганн писал в 2008-2011 годах. В них он шутил про Холокост, педофилию и изнасилования.
После того, как Disney уволила Ганна за старые твиты, «несовместимые с ценностями компании», актеры «Стражей Галактики» опубликовали открытое письмо в поддержку режиссера.