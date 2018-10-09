Омбудсмен в ЯНАО отрицает прекращение голодовки Сенцова
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Анатолий Сак заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку, сообщает ТАСС.
«Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <…> Он… так и голодает», — сказал омбудсмен. Он оценил состояние Сенцова как «относительно удовлетворительное».
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы, объявил в мае бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.