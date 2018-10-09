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Объявивший голодовку фигурант дела «Нового величия» попал в больницу. У него обнаружены изменения почти всех внутренних органов

ОВД-Инфо
20:54, 9 октября 2018
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Обвиняемого по делу «Нового величия» Вячеслава Крюкова, который почти месяц держит голодовку, поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Об этом ОВД-Инфо сообщил адвокат Крюкова Дмитрий Иванов.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев сообщил в своем блоге, что Крюкова госпитализировали 5 октября. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии; ему делают капельницы дважды в сутки и превентивно дают препараты от язвы желудка.

По словам Еникеева, при поступлении в больницу Крюкову сделали УЗИ, которое выявило изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Врачи заявили, что «для такого срока голодовки изменения довольно серьезны», но пока обратимы, написал Еникеев.

11 сентября суд продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех фигурантов дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Сразу после этого Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков объявили голодовку в знак протеста.
3 октября адвокат Крюкова Дмитрий Иванов рассказал об «опасном» состоянии здоровья молодого человека. По его словам, с начала голодовки Крюков потерял 13 килограмм, а его речь замедлилась.

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