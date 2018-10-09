Объявивший голодовку фигурант дела «Нового величия» попал в больницу. У него обнаружены изменения почти всех внутренних органов

Обвиняемого по Вячеслава Крюкова, который почти месяц держит голодовку, поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Об этом ОВД-Инфо сообщил адвокат Крюкова Дмитрий Иванов.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев сообщил в своем блоге, что Крюкова госпитализировали 5 октября. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии; ему делают капельницы дважды в сутки и превентивно дают препараты от язвы желудка.

По словам Еникеева, при поступлении в больницу Крюкову сделали УЗИ, которое выявило изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Врачи заявили, что «для такого срока голодовки изменения довольно серьезны», но пока обратимы, написал Еникеев.