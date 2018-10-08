Турция запросила обыск в консульстве Саудовской Аравии. Предполагается, что там убили журналиста

Власти Турции направили Саудовской Аравии запрос на проведение обыска в консульстве королевства в рамках расследования дела об исчезновении журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает Haaretz со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Также Турция из-за дела Хашкаджи второй раз за два дня вызвала в МИД посла Саудовской Аравии.

Согласилась ли Саудовская Аравия пустить представителей турецкой полиции в свое консульство, пока не сообщается. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман аль Сауд заявлял, что Турции разрешат осмотреть консульство, если поступит соответствующая просьба.