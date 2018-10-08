The Daily Mail: еще одна женщина обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании
Адвокат американки Кэтрин Майорги Лесли Стовалл утверждает, что передал полиции Лас-Вегаса сведения о второй женщине, которую якобы изнасиловал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Стовалл рассказал The Daily Mail, что ему позвонила жительница США и сообщила, что имела «похожий опыт», что и Кэтрин Майорга. Адвокат не раскрыл имя женщины.
34-летняя Кэтрин Майорга заявила в сентябре, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в июне 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. Полиция США возобновила расследование дела в отношении футболиста. Сам Роналду все обвинения отверг.