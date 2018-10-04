Сборная Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей после обвинений в изнасиловании

Капитан сборной Португалии и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в матче против Польши 11 октября и в товарищеской встрече с Шотландией 14 октября.

Решение приняли после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против Роналду, сообщает Associated Press.

Португальское издание O Jogo также утверждает, что Роналду пропустит матчи против Польши и Италии в Лиге наций, которые пройдут в ноябре.