Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела об изнасиловании против Криштиану Роналду

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела об изнасиловании в отношении футболиста Криштиану Роналду, пишет The New York Times.

Соответствующее заявление полиции в твиттере опубликовал журналист BBC News Дэн Роан. В нем говорится, что расследование касается изнасилования, произошедшего 13 июня 2009 года. Жертва обратилась в полицию после случившегося и прошла медицинское обследование. Но в тот момент она не сообщила, кто совершил изнасилование и где оно произошло. Расследование возобновлено в сентябре 2018 года.

Имя пострадавшей и предполагаемого насильника в заявлении полиции не указано, но The New York Times пишет, что речь идет про обвинения против Криштиану Роналду.