Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела об изнасиловании против Криштиану Роналду
Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела об изнасиловании в отношении футболиста Криштиану Роналду, пишет The New York Times.
Соответствующее заявление полиции в твиттере опубликовал журналист BBC News Дэн Роан. В нем говорится, что расследование касается изнасилования, произошедшего 13 июня 2009 года. Жертва обратилась в полицию после случившегося и прошла медицинское обследование. Но в тот момент она не сообщила, кто совершил изнасилование и где оно произошло. Расследование возобновлено в сентябре 2018 года.
Имя пострадавшей и предполагаемого насильника в заявлении полиции не указано, но The New York Times пишет, что речь идет про обвинения против Криштиану Роналду.
28 сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней американки Кэтрин Майорги, утверждавшей, что Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. По словам женщины, после этого она думала о самоубийстве, а через восемь лет ей диагностировали посттравматический синдром и клиническую депрессию.
Майорга заключила досудебное соглашение с Роналду, получив от футболиста 375 тысяч долларов. Она должна была молчать о случившемся, но в 2017 году Der Spiegel рассказал про соглашение. Майорга наняла другого адвоката, заявившего, что соглашение не является действительным. После этого она сама решила выступить в прессе.
После выхода статьи представители Криштиану Роналду пригрозили Der Spiegel судом. Сам футболист в инстаграме назвал публикацию «фейковыми новостями».