РЖД отказалась финансировать мост на Сахалин
РЖД отказалась строить транспортный переход на Сахалин за свой счет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на целевой сценарий инвестпрограммы компании на 2018— 2025 годы.
В документе говорится, что РЖД готова выделить 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования проекта, а от инвесторов потребуется еще 537 миллиардов рублей.
Как отмечают «Ведомости», Минфин включил транспортный переход на Сахалин в список проектов, предложенных бизнесу; пока он не заинтересовал инвесторов.
В долгосрочной программе развития РЖД сказано, что решение о проекте будет принято после дополнительной проработки, подчеркнул представитель монополии.
Ранее в правительстве, по данным «Ведомостей», выразили сомнения в целесообразности строительства моста на Сахалин. В частности, вице-премьера Максима Акимова не устроила стоимость проекта и возможные проблемы с загрузкой моста.
Президент России Владимир Путин в 2017 году называл строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до японского острова Хоккайдо проектом «планетарного масштаба». Тогда в правительстве говорили, что решение о строительстве моста на Сахалин «практически принято».