РЖД отказалась финансировать мост на Сахалин

РЖД отказалась строить транспортный переход на Сахалин за свой счет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на целевой сценарий инвестпрограммы компании на 2018— 2025 годы.

В документе говорится, что РЖД готова выделить 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования проекта, а от инвесторов потребуется еще 537 миллиардов рублей.

Как отмечают «Ведомости», Минфин включил транспортный переход на Сахалин в список проектов, предложенных бизнесу; пока он не заинтересовал инвесторов.