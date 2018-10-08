Региональные операторы выступили против отмены национального роуминга
Региональные сотовые операторы направили в правительство письмо, в котором высказались против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Против отмены роуминга выступили, в частности, операторы «Мотив» и «Таттелеком». Они предупредили, что понесут убытки из-за отмены платы за входящие звонки в роуминге, потому что не имеют собственной сети по всей стране и вынуждены будут платить полноценные роуминговые тарифы операторам-партнерам.
«До сих пор непонятно… на каких условиях региональные операторы должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — заявил «Коммерсанту» представитель «Мотива». По его словам, это должно быть описано в подзаконных актах, которые пока не разработаны.
Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 миллиона абонентов.