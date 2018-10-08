Региональные операторы выступили против отмены национального роуминга

Региональные сотовые операторы направили в правительство письмо, в котором высказались против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Против отмены роуминга выступили, в частности, операторы и . Они предупредили, что понесут убытки из-за отмены платы за входящие звонки в роуминге, потому что не имеют собственной сети по всей стране и вынуждены будут платить полноценные роуминговые тарифы операторам-партнерам.

«До сих пор непонятно… на каких условиях региональные операторы должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — заявил «Коммерсанту» представитель «Мотива». По его словам, это должно быть описано в подзаконных актах, которые пока не разработаны.