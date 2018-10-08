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Региональные операторы выступили против отмены национального роуминга

Коммерсант
09:15, 8 октября 2018
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Региональные сотовые операторы направили в правительство письмо, в котором высказались против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Против отмены роуминга выступили, в частности, операторы «Мотив» и «Таттелеком». Они предупредили, что понесут убытки из-за отмены платы за входящие звонки в роуминге, потому что не имеют собственной сети по всей стране и вынуждены будут платить полноценные роуминговые тарифы операторам-партнерам.

«До сих пор непонятно… на каких условиях региональные операторы должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — заявил «Коммерсанту» представитель «Мотива». По его словам, это должно быть описано в подзаконных актах, которые пока не разработаны.

Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 миллиона абонентов.

Коммерсант
В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга в России. Правительство дало положительный отзыв на документ, предложив дополнить его так, чтобы запретить и внутрисетевой роуминг.
В августе-сентябре «большая четверка» операторов полностью отменила внутрисетевой роуминг. Это было сделано под давлением Федеральной антимонопольной службы, которая заявляла о необоснованно высоких ценах для абонентов.

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