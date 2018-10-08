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Банк России составил рисковый прогноз с нефтью по 35 долларов за баррель и ужесточением санкций

РБК
14:20, 8 октября 2018
Надежный источник

Рисковый прогноз, составленный ЦБ РФ, предполагает снижение мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель и ужесточение санкций в отношение России в ближайшие три года. Об этом заявила, выступая в Совете Федерации, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

При рисковом сценарии, сообщила Юдаева, ожидается ускорение инфляции и прекращение роста ВВП страны. Кроме того, по ее словам, есть опасность того, что «бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы», и будет вынужден искать другие ресурсы для выполнения обязательств.

Базовый сценарий Банка России предполагает, что стоимость российского сорта нефти Urals снизится в 2020-2021 годах до 55 долларов за баррель. Санкции, наложенные на Россию, при базовом сценарии сохранятся, но не будут ужесточены.

Нефть Brent, котировки которой используются для установления цены на российскую Urals, с конца сентября торгуется выше 80 долларов за баррель.
Минэкономики в консервативном прогнозе, представленном в начале октября, ожидает, что в 2019 году Urals в среднем будет стоить 56 долларов за баррель, в 2020 году — 42,5 доллара за баррель, а в 2021 году — 43,3 доллара за баррель. При этом прогнозе, роста ВВП в 2019 году составит 1%, а инфляция — 4,6%.

Российская экономика и санкции

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