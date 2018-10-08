Банк России составил рисковый прогноз с нефтью по 35 долларов за баррель и ужесточением санкций

Рисковый прогноз, составленный ЦБ РФ, предполагает снижение мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель и ужесточение санкций в отношение России в ближайшие три года. Об этом заявила, выступая в Совете Федерации, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

При рисковом сценарии, сообщила Юдаева, ожидается ускорение инфляции и прекращение роста ВВП страны. Кроме того, по ее словам, есть опасность того, что «бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы», и будет вынужден искать другие ресурсы для выполнения обязательств.

Базовый сценарий Банка России предполагает, что стоимость российского сорта нефти Urals снизится в 2020-2021 годах до 55 долларов за баррель. Санкции, наложенные на Россию, при базовом сценарии сохранятся, но не будут ужесточены.