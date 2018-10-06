СПЧ: Следственный комитет проверяет, как Ксения Соколова распоряжалась деньгами фонда Доктора Лизы

Об этом сказано в ответе СК на запрос Совета по правам человека при президенте РФ.

Следственный комитет РФ, возбудивший уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в фонде «Справедливая помощь» против неустановленных лиц, проверят действия бывшей главы фонда Ксении Соколовой «по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба».

В ответе сообщается, что указанное уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Авиловой Н.С. о злоупотреблении руководителем организации Соколовой К.Я. своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба.

О деле против бывшего руководства фонда «Справедливая помощь», основанного погибшей в 2016 году Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой) неофициально стало известно в августе.

Ксения Соколова говорила, что дело связано с личной неприязнью к ней со стороны генерала СК Игоря Комиссарова и действиями ее противников внутри фонда. В августе Соколова уехала из России.