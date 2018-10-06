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Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем президенте организации Мэн Хунвэе

Интерпол
13:52, 6 октября 2018
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Интерпол запросил у Китая по официальным каналам информацию о статусе президента организации Мэн Хунвэя, который пропал после поездки в эту страну в конце сентября.

«Генеральный секретариат Интерпола ждет официального ответа властей Китая, который ответит на вопросы о благополучии президента», — заявил генсек организации Юрген Сток.

Мэн Хунвэй, возглавляющий Интерпол с 2016 года, пропал после того, как в конце сентября уехал в Китай. Предположительно, он был арестован властями Китая для допроса. В Интерполе сперва заявили, что дело должны расследовать компетентные органы Франции и Китая.

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