Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем президенте организации Мэн Хунвэе
Интерпол запросил у Китая по официальным каналам информацию о статусе президента организации Мэн Хунвэя, который пропал после поездки в эту страну в конце сентября.
«Генеральный секретариат Интерпола ждет официального ответа властей Китая, который ответит на вопросы о благополучии президента», — заявил генсек организации Юрген Сток.
Мэн Хунвэй, возглавляющий Интерпол с 2016 года, пропал после того, как в конце сентября уехал в Китай. Предположительно, он был арестован властями Китая для допроса. В Интерполе сперва заявили, что дело должны расследовать компетентные органы Франции и Китая.