Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем президенте организации Мэн Хунвэе

Интерпол запросил у Китая по официальным каналам информацию о статусе президента организации Мэн Хунвэя, который пропал после поездки в эту страну в конце сентября.

«Генеральный секретариат Интерпола ждет официального ответа властей Китая, который ответит на вопросы о благополучии президента», — заявил генсек организации Юрген Сток.