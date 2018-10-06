CIT опубликовала фотографию водительских прав Анатолия Чепиги
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала «предполагаемую фотографию» водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.
Документ был выдан в Хабаровске в 2009 году.
Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении СкрипалейОпубликовано Conflict Intelligence Team Пятница, 5 октября 2018 г.
With the new photo of Skripal poisoner Anatoliy Chepiga that just came online, we now have a pretty good timeline of him from his fresh-faced days in Siberia to the current day. pic.twitter.com/jgxjeBto6n— Aric Toler (@AricToler) October 6, 2018
Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, которые первыми назвали предполагаемое настоящее имя Руслана Боширова, пообещали во вторник, 9 октября, назвать настоящее имя второго обвиняемого, Александра Петрова.