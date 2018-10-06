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CIT опубликовала фотографию водительских прав Анатолия Чепиги

CIT
08:08, 6 октября 2018
Требует подтверждения

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала «предполагаемую фотографию» водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.

Документ был выдан в Хабаровске в 2009 году. 

Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей

Опубликовано Conflict Intelligence Team Пятница, 5 октября 2018 г.
«С появлением новой фотографии отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги у нас есть неплохой таймлайн с его юных дней в Сибири до сегодняшнего дня», — написал Арик Толер из Bellingcat.
Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, которые первыми назвали предполагаемое настоящее имя Руслана Боширова, пообещали во вторник, 9 октября, назвать настоящее имя второго обвиняемого, Александра Петрова.

Подробнее об Анатолии Чепиге

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