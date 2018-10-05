В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли не менее десяти человек

В Тверской области не менее десяти человек погибли при столкновении маршрутки с автобусом.

В МЧС заявили о гибели 13 человек. Четыре человека доставлены в больницы, передает «Интерфакс».

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд маршрутки на встречную полосу. «Предварительно, водитель <…> не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАз. Столкновение было неизбежно», — сказал источник «Интерфакса» в оперативном штабе.

ДТП произошло в районе деревни .