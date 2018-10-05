В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли не менее десяти человек

ТАСС
05:35, 5 октября 2018
Надежный источник

В Тверской области не менее десяти человек погибли при столкновении маршрутки с автобусом.

В МЧС заявили о гибели 13 человек. Четыре человека доставлены в больницы, передает «Интерфакс».

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд маршрутки на встречную полосу. «Предварительно, водитель <…> не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАз. Столкновение было неизбежно», — сказал источник «Интерфакса» в оперативном штабе.

ДТП произошло в районе деревни Некрасово.

новости

«Аллах акбар!» и стрельба в воздух в центре Магаса. В Ингушетии митингуют против изменения границы с Чечней

29 секунд
Подкасты
Чечня как утрированная Россия. Современная история республики через судьбу одного человека
29 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы