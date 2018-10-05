В Тверской области при столкновении маршрутки и автобуса погибли не менее десяти человек
05:35, 5 октября 2018
Надежный источник
В Тверской области не менее десяти человек погибли при столкновении маршрутки с автобусом.
В МЧС заявили о гибели 13 человек. Четыре человека доставлены в больницы, передает «Интерфакс».
Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд маршрутки на встречную полосу. «Предварительно, водитель <…> не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАз. Столкновение было неизбежно», — сказал источник «Интерфакса» в оперативном штабе.
ДТП произошло в районе деревни Некрасово.
В Тверской области более десяти человек погибли в ДТП https://t.co/tFTfIk5m0O pic.twitter.com/dZFymeKfuE— РИА Новости (@riabreakingnews) October 5, 2018
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