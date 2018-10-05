В Ингушетии чиновникам пригрозили увольнением из-за участия в митингах против договора о границе с Чечней
В Ингушетии сотрудникам одного из ведомств пригрозили увольнением за участие в акциях протеста против подписания соглашения о границе с Чечней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства не уточнил, что именно это было за ведомство. Он пояснил, что его руководитель провел со служащими «разъяснительную беседу».
Акции протеста в Назрани продолжаются на протяжении двух дней. Они не согласованы с властями, но полиция не предпринимает попыток разогнать протестующих. Днем 5 октября участники акции начали сбор подписей за отставку главы региона Юнуса-Бека Евкурова.
Конституционный суд Ингушетии утром 4 октября постановил, что вопрос о границе должен решаться на республиканском референдуме. Несмотря на это, уже днем 4 октября парламент ратифицировал соответствующий закон, а вечером его подписал глава республики.