В Ингушетии чиновникам пригрозили увольнением из-за участия в митингах против договора о границе с Чечней

В Ингушетии сотрудникам одного из ведомств пригрозили увольнением за участие в акциях протеста против подписания , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, что именно это было за ведомство. Он пояснил, что его руководитель провел со служащими «разъяснительную беседу».