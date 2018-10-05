Со счетов в Сбербанке в сентябре вывели валюту на 130 миллиардов рублей
Частные клиенты Сбербанка в сентябре сняли с валютных депозитов Сбербанка 130 миллиардов рублей, с рублевых счетов — еще 70 миллиардов рублей, сообщает Reuters со ссылкой на данные банка.
В целом на рублевых и валютных счетах физических лиц в Сбербанке осталось 12,19 триллиона рублей.
В Сбербанке говорили, что отток с валютных вкладов начался в августе и продолжался до середины сентября. За август, по оценке банка, с валютных счетов сняли 1,1 миллиарда долларов, по оценке Bloomberg, 1,2 миллиарда долларов (72,7 миллиарда рублей по среднему курсу ЦБ на август — прим. «Медуза»).
12 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае, если США запретят госбанкам России расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с долларовых депозитов после конвертации в другую валюту.
Чистый отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос втрое и составил 26,5 миллиарда долларов. Во второй половине сентября отток капитала замедлился: если с 6 по 12 сентября из России вывели 270 миллионов долларов, то с 27 сентября по 3 октября — 30 миллионов долларов.