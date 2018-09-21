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Со счетов Сбербанка за месяц сняли 1,2 миллиарда долларов

Bloomberg
10:50, 21 сентября 2018
Надежный источник

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка 1,2 миллиарда долларов, в остальных банках России — еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Bloomberg связал отток с валютных депозитов Сбербанка с опасениями россиян, что против госбанков России могут ввести санкции США. В Сбербанке заявили, что при объеме валютной части баланса в 94-95 миллиардов долларов отток средств с вкладов стоит расценивать как «результат управляемой эволюции баланса банка».

В целом объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года, сообщает Bloomberg, снизился на 10%. Средства в валюте занимают примерно 29% от всех вкладов на счетах в Сбербанке.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае, если США запретят российским госбанкам расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с долларовых депозитов после конвертации в другую валюту. Глава Сбербанка Герман Греф после этого заявил, что в его банке о таком не думали «даже в самых страшных сценариях».
Чистый отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос втрое и составил 26,5 миллиарда долларов. С 13 по 19 сентября отток капитала составил 90 миллионов долларов (неделей ранее — 270 миллионов), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет «БКС Глобал Маркетс».

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