Со счетов Сбербанка за месяц сняли 1,2 миллиарда долларов

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка 1,2 миллиарда долларов, в остальных банках России — еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Bloomberg связал отток с валютных депозитов Сбербанка с опасениями россиян, что против госбанков России могут ввести санкции США. В Сбербанке заявили, что при объеме валютной части баланса в 94-95 миллиардов долларов отток средств с вкладов стоит расценивать как «результат управляемой эволюции баланса банка».

В целом объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года, сообщает Bloomberg, снизился на 10%. Средства в валюте занимают примерно 29% от всех вкладов на счетах в Сбербанке.