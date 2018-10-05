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Россия и Индия заключили контракт на поставки комплексов С-400

Интерфакс
09:56, 5 октября 2018
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Россия и Индия заключили контракт на поставки российских ракетно-зенитных систем С-400. Это произошло во время визита в Индию президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о поставке пяти полковых комплектов С-400. Стоимость контракта превышает пять миллиардов долларов — как пишут «Ведомости», это крупнейший в постсоветской истории единичный контракт на поставку средств ПВО.

Как писал «Коммерсант», Индия также намерена купить у России четыре фрегата.

Индии угрожают американские санкции за покупку С-400 — закон CAATSA, принятый в США в 2017 году подразумевает введение санкций за сотрудничество с российским ВПК. Ранее США сделали это в отношении Китая.
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