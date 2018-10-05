ФОМ: рейтинг «Единой России» рекордно упал

Рейтинг партии «Единая Россия» снизился до самого низкого уровня с 2008 года, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, за партию власти проголосовал бы только 31% россиян, говорится в опросе . Рейтинг «Единой России» непрерывно падает с марта 2018 года, когда состоялись выборы президента РФ, и с тех пор упал на 20 процентных пунктов.

Рейтинги КПРФ и ЛДПР наоборот выросли — за них проголосовали бы 14% опрошенных.

Если бы в ближайшие выходные прошли выборы президента России, за Владимира Путина проголосовали бы 45%.