Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года

Коммерсант
06:01, 4 октября 2018
Надежный источник

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.

По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент «совсем не заслуживает доверия», пишет «Коммерсант».

[Cоциолог «Левада-центра»] Денис Волков сказал, что «заметное падение президентского рейтинга» отметили еще в начале 2018 года. «Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, — сказал господин Волков.— После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста».

Коммерсант
По данным «Левада-центра», самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году — 75%.
новости

«Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред?» Путин — о покушении на Скрипалей

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы