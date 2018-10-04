«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.
По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент «совсем не заслуживает доверия», пишет «Коммерсант».
[Cоциолог «Левада-центра»] Денис Волков сказал, что «заметное падение президентского рейтинга» отметили еще в начале 2018 года. «Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, — сказал господин Волков.— После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста».