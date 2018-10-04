Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев

Сенат США принял резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине Голодомора на Украине.

В документе, в частности, говорится, что Сенат «признает выводы от 1988 года, что Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах».

Сенат «осуждает систематические нарушения прав украинского народа советской властью» и выражает сочувствие погибшим, их родственникам, а также всем пережившим «эту трагедию», и поощряет распространение информации о Голодоморе.