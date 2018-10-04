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Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев

Конгресс США
14:45, 4 октября 2018
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Сенат США принял резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине Голодомора на Украине.

В документе, в частности, говорится, что Сенат «признает выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года, что Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах».

Сенат «осуждает систематические нарушения прав украинского народа советской властью» и выражает сочувствие погибшим, их родственникам, а также всем пережившим «эту трагедию», и поощряет распространение информации о Голодоморе.

Проект резолюции к 85-летней годовщине Голодомора на Украине был подготовлен сенатором от штата Огайо Робом Портманом, возглавляющим «украинскую группу» Сената США.
В результате массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах погибли несколько миллионов человек (от 2,2 миллиона по официальным советским оценкам, которые большинством исследователей признаются значительно заниженными, до 7-10 миллионов).
Российские власти не считают Голодомор геноцидом, указывая, что в результате массового голода 1932–1933 годов погибли не только жители Украины, но и представители других народов.

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