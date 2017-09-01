Стыдные вопросы о коллективизации Зачем Советский Союз уничтожал крестьян? Сколько было жертв? И кто такие кулаки?

Коллективизация конца 1920-х — начала 1930-х годов — важнейшее событие в истории Советского Союза, навсегда изменившее облик страны. Последствия коллективизации напрямую влияют на нашу жизнь до сих пор. К выходу детективного романа Юлии Яковлевой «Укрощение красного коня» «Медуза» собрала несколько базовых вопросов об этом этапе истории России — и ответила на них. С одной стороны, эти ответы помогут разобраться в том фоне, на котором происходят события в книге, с другой — это все просто полезно знать.

Что такое коллективизация?

Это процесс, запущенный советской властью в 1929 году. Задачей коллективизации было отобрать у крестьян индивидуальные хозяйства и перевести их в созданные для этого колхозы, то есть коллективное хозяйство. Если совсем упрощать — задачей коллективизации было уничтожить зажиточных крестьян.

Московская область. Первый трактор в колхозе, 1930 год ТАСС

А зачем потребовалось уничтожать зажиточных крестьян?

У этого было несколько причин.

1. Частная собственность противоречила идеям марксизма. Одновременно с коллективизацией закончилась эпоха НЭПа, то есть новой экономической политики, которая как раз допускала частную собственность при социализме. К концу 20-х этому решили положить конец.

2. Крестьяне стали выходить из-под контроля государства. В 1927 году по стране прокатилась волна хлебных стачек. Все началось с того, что осенью государство установило жесткие цены на хлеб, которые не устроили основных поставщиков. Продавать товар по такой низкой цене было попросту невыгодно. Это привело к дефициту хлеба во многих крупных городах, а кое-где и к голоду. Тогда местные власти стали силой отбирать у крестьян зерно, а те начали протестовать. Беда заключалась в том, что и 1928-й был далеко не самым урожайным годом. И тут уже возник риск самого настоящего голода. Между тем колхозы казались более надежным поставщиком зерна. Советское руководство считало, что полный переход на коллективную форму сельскохозяйственного производства исключит повторение ситуации 1927 года. Не случайно именно в 1927-м и был провозглашен курс на коллективизацию.

3. Политика. Для Сталина коллективизация была инструментом. Во-первых, так он смог уничтожить оставшихся оппозиционеров. Во-вторых, в очередной раз продемонстрировал свою приверженность марксистско-ленинским принципам.

Колхозники в станице Новощербиновская, 1930 год ТАСС

В романе «Укрощение красного коня»

Действие книги происходит в 1931 году. Крестьян уже вовсю раскулачивают, и многие кулаки, голодные и обездоленные, бегут в крупные города, такие как Москва и Ленинград. С голодающими крестьянами сталкивается и главный герой романа — следователь Зайцев:

Кто такие кулаки?

Это богатые крестьяне, которые преуспели в годы НЭПа. Кулаки зачастую использовали наемный труд и вполне удачно занимались коммерцией. Советские марксисты и вовсе называли кулаков «сельской буржуазией». Неудивительно, что эта социальная группа воспринималась партийным руководством как пощечина: существование кулаков противоречило марксистско-ленинской идеологии. Построение социализма не допускало существования буржуазии ни в каком виде (если вдуматься, то «сельская буржуазия» — это вообще оксюморон). И тем более использования наемного труда частными лицами. На протяжении 20-х годов в политбюро не прекращались дискуссии о том, что же все-таки делать с зажиточными крестьянами. Число кулацких хозяйств росло, к 1929 году их было примерно 5%. Кулаки контролировали пятую часть всех средств производства, включая сельскохозяйственную технику. Терпение партии лопнуло в декабре 1929-го: выступая с речью, Сталин призвал ликвидировать кулачество как класс. Так и началось повсеместное уничтожение индивидуальных крестьянских хозяйств и передача их собственности — земли, техники и скота — колхозам. В эту волну попали и середняки (60% всех крестьянских хозяйств по стране). Одновременно возник термин «раскулачивание».

Агитплакат кампании по ликвидации кулачества, 1930 год Wikimedia

В романе «Укрощение красного коня»

В книге Яковлевой четко проведена грань между кулаками и остальным крестьянством. К первым уже относятся как к классовому врагу:

Почему крестьяне не сопротивлялись коллективизации?

Крестьяне сопротивлялись, и довольно активно. Историк Олег Хлевнюк в книге «Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы» отмечает, что только в январе 1930-го прошло около 350 массовых протестов крестьян против коллективизации. К началу марта общее число недовольных приблизилось к 220 тысячам человек. И это только на территории РСФСР. На Украине, по данным Хлевнюка, к весне волнения прокатились примерно по тысяче населенных пунктов. В целом за первую половину 1930-го в протестах приняли участие примерно 700–800 тысяч крестьян по всему Советскому Союзу. Cамой протестной республикой оказался Казахстан, там на сторону крестьян время от времени становилось даже местное партийное руководство.

Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище, ноябрь 1930 М. Альперт / Архив РИА Новости / Wikimedia

Другое дело, что восстания носили локальный характер и очень быстро подавлялись. Иногда с запредельной жестокостью. Самый известный пример — Муромцевское восстание под Красноярском, в котором участвовало больше 20 тысяч человек. Итог: жесточайшее подавление, стремительное следствие и расстрел зачинщиков — 69 человек.

У недовольных крестьян не было шансов объединиться, чтобы начать общесоюзное выступление. В отдельных регионах, как, например, в Сибири, власти принимали превентивные меры: потенциальных несогласных арестовывали еще до начала коллективизации в их районе.

Понятые во дворе крестьянина при поиске хлеба в одном из сёл Гришинского района Донецкой области Автор не известен. Создано между 1930 и 1934 годами / Wikimedia

Новая волна протестов началась в 1931-м. Яркий пример — Абралинское восстание в Казахстане, которое продолжалось с февраля по сентябрь. Крестьяне громили отряды ОГПУ и даже создали вооруженный отряд для защиты своего имущества. Их история очень печальна. Около двухсот арбалинцев отправили в лагеря, 85 человек — расстреляли. Некоторые крестьяне, понимая свое бессилие против ОГПУ, сами уничтожали свое хозяйство. Сжигали дома, забивали скот, иногда даже убивали себя и своих родных.

В романе «Укрощение красного коня»

Временами борьба с раскулачиванием переходила в полноценные боевые действия. Так, следователь Зайцев попадает в район, вблизи которого идет одно из крестьянских восстаний, и обнаруживает, что местные сотрудники госбезопасности не до конца контролируют ситуацию:

Как было устроено раскулачивание?

В январе 1930-го, после первой волны восстаний, Политбюро официально объявило зажиточных крестьян вне закона — их признали «контрреволюционерами». Страшнее обвинения в СССР было не придумать. Кулаков делили на три категории: 1-я — организаторы терактов и восстаний, 2-я — подконтрольные им богатые крестьяне, 3-я — все остальные. Членов семей тех, кто попадал в первые две категории, выселяли. Самих кулаков расстреливали, отправляли в лагеря, в редких случаях высылали.

Заключенные на строительстве Беломор канала, 1932 год Автор не известен / Wikimedia

У правительства был подробный план: в ГУЛАГ планировали отправить до 60 тысяч человек, а примерно 150 тысяч выселить в отдаленные и малообжитые районы. Больше половины крестьян (70 тысяч семейств) — на север, еще 50 тысяч — в Сибирь. В Казахстан и другие азиатские республики должны были отправить примерно 25 тысяч семейств. Все это, разумеется, с полной конфискацией имущества. Существовала секретная инструкция ЦК, которая подробнейшим образом объясняла, как, куда и за какие провинности отправлять кулаков. Политика репрессий постепенно корректировалась, а список «виновных» — расширялся. На это накладывалась «старательность» местных властей, которые стремились провести коллективизацию как можно скорее, чтобы отчитаться перед Москвой, что в регионе все хорошо.

В романе «Укрощение красного коня»

К 1931 году раскулачивание уже набрало обороты. В одном из эпизодов книги рядовой гэпэушник рассказывает пассажирке поезда, как органы преследуют кулаков:

Сколько было жертв?

Точно никто не знает, но счет идет на миллионы. Жертвы коллективизации — это не только те, кого расстреляли или отправили в лагеря, но и те, кого принудительно выселили из своих домов. Кроме того, в кулацких спецпоселениях люди зачастую умирали от голода. И их тоже можно и нужно считать жертвами раскулачивания.

Только за первый период (до середины апреля 1930-го) было арестовано 140 тысяч человек. Согласно справкам отдела по спецпереселенцам государственного управления лагерей, в 1930–1931 годах на поселение были отправлены примерно 380 тысяч семейств, общей численностью в 1,8 миллиона человек. Один из крупнейших исследователей темы политических репрессий в СССР Виктор Земсков приводит такие цифры: раскулачено было 4 миллиона человек, из которых больше половины побывали в ссылке. Приблизительно 600 тысяч человек умерли в поселениях, где смертность ощутимо превышала рождаемость. Судя по всему, очень многие крестьяне погибли в дороге. Точного числа никто не знает, но с учетом невыносимых условий в подобных переездах можно предположить, что счет идет на десятки тысяч человек.

Пытался ли кто-то из советского руководства остановить коллективизацию?

Некоторые партийные руководители пытались тихо возражать или предложить альтернативные решения. Но важно понимать, к 1928 году Сталин уже был непогрешимым идолом советских коммунистов, пусть и до настоящего культа личности еще было далеко. Спорить с ним никто не стремился: партия придерживалась принципа «единства», так что дискуссии по принятым решениям не допускались, а любые возражения воспринимались как оппозиция.

ТАСС

Вялыми противниками коллективизации были недавние союзники Сталина по борьбе с Троцким и левыми: член политбюро Николай Бухарин, глава профсоюзов Михаил Томский и председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков. Бухарин был большим экономическим фантазером, в свое время он призывал кулаков к обогащению. Его группа защищала НЭП, выступала против коллективизации и осуждала жесткость партии в решении проблем с «хлебной стачкой». Бухарин предлагал следующий план: снизить темпы индустриализации, отказаться от сплошной коллективизации, повысить цены на хлеб, а недостающее зерно купить за границей. План, конечно, отвергли, а вскоре начался разгром «правых уклонистов».

В апреле 1929-го Бухарина и его товарищей назвали «кулацкой агентурой» и обвинили в высказывании антимарксистских идей. Больше «правые» не вставали на защиту частных крестьянских хозяйств, тем более что их быстро сняли со всех занимаемых постов. В итоге Томский застрелился в августе 1936-го, понимая, что его ждет арест. Рыков с Бухариным были главными обвиняемыми на Третьем московском процессе (март 1938-го) — обоих приговорили к расстрелу.

Коллективизация повлияла на кого-то кроме крестьян? И связан ли голод 30-х с коллективизацией?

Да и да. В 1932-м по СССР прокатился небывалых масштабов голод. Его основной причиной, наряду с неурожаем, была именно коллективизация. В отдельных регионах потери урожая уже при уборке достигали до 35–40%. В какой-то момент на сельскохозяйственные работы даже стали направлять солдат Красной армии, но и это не помогло. Голод продолжался до начала 1934-го, и в общей сложности от него пострадали 40 миллионов человек.

Жертвы голода на улицах Харькова, 1933 год Wikimedia

Голодал весь Советский Союз, но УССР досталось больше всех. Голод на Украине 1932–1933 годов называют голодомором. В данном случае выражение может иметь и такое значение: намеренное доведение людей до голодной смерти. Точных данных о жертвах нет. Современные демографы полагают, что потери среди населения составили по меньшей мере 2,2 миллиона человек. Основными причинами этой катастрофы стали именно коллективизация и неурожай, вызванный засухой. Из сельской местности, где свирепствовал голод, люди массово бежали в крупные города, которые лучше снабжались зерном. Этот приток населения вызвал дефицит хлеба уже в региональных и республиканских центрах. В итоге он ощущался даже в далеком от Украины Ленинграде.

В романе «Укрощение красного коня»

Вот так описана встреча следователя Зайцева с жертвами голода:

А кто виноват в этом всем? Сталин?

Персональную ответственность за все это несут Сталин и его соратники. К ним можно причислить любого партийного функционера, который подписывал всевозможные постановления и инструкции об арестах и выселении людей. Особенно отличились руководители на местах: главы обкомов и райкомов соревновались друг с другом, кто проведет коллективизацию быстрее, и этим приумножили число жертв. К слову, именно их позже осудили за «перегибы на местах» — многих объявили пособниками троцкистов и расстреляли. Нельзя не упомянуть и наркома земледелия Якова Яковлева. Именно ему поручили то, что партия скромно именовала «реконструкцией сельского хозяйства». В 1937-м Яковлева арестовали, обвинили в создании контрреволюционной террористической организации и расстреляли.

Члены коллегии ВЧК (слева направо) Я. X. Петерс, И. С. Уншлихт, А. Я. Беленький (стоит), Ф. Э. Дзержинский, В. Р. Менжинский, 1921 г Автор не известен / Wikimedia

Список виновных можно продолжать до бесконечности. Тот же самый Рыков, который поначалу поднимал голос в защиту зажиточных крестьян, позже собственноручно подписывал всевозможные инструкции и директивы об их уничтожении. Нельзя забыть и Вячеслава Менжинского, который в годы коллективизации возглавлял ОГПУ. Его имя несколько затерялось в списке, который открывается фамилией Дзержинского, а заканчивается Ягодой, Ежовым и Берией. Однако именно приказам Менжинского подчинялись огэпушники, применявшие насилие к кулакам.

Раскулачивание признано в России политической репрессией только в 1999 году.

В романе «Укрощение красного коня»

Вот как описывает борьбу с кулаками провинциальная газета, попавшая в руки следователя Зайцева:

Книгу Юлии Яковлевой «Укрощение красного коня» можно купить в интернет-магазине «Лабиринт.ру»