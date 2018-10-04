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Московский таксопарк подтвердил подлинность квитанции, найденной у сотрудника ГРУ в Нидерландах. Он ехал из ГРУ в аэропорт

РБК
12:23, 4 октября 2018
Надежный источник

Компания Be Taxi подтвердила подлинность квитанции за услуги такси, изъятой спецслужбами Нидерландов у предполагаемого сотрудника ГРУ.

«Да, эта наша квитанция. Водитель Цветков сейчас на смене», — заявил РБК сотрудник компании, ответивший по указанному в документе телефону.

Корреспонденту «Медузы» по этому номеру также подтвердили, что квитанция настоящая.

4 октября Минобороны Нидерландов сообщило о высылке четырех сотрудников ГРУ, которых подозревают в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также краже сведений о крушении малайзийского «Боинга» над Донецком в 2014 году.
Ministry of Defence
Голландские военные назвали имена подозреваемых — это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, ​Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.
У Моренца в числе прочего была изъята квитанция на такси, из которой следует, что он добирался в аэропорт «Шереметьево» от Хамовнических казарм, где располагается комплекс зданий Минобороны, используемый, в числе прочих «кибервойсками» ГРУ.

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