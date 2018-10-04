ЕСПЧ принял иск Олега Сенцова против России

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, ЕСПЧ увязал жалобу осужденного режиссера с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.

Как сообщила адвокат «Агоры» Наталья Добрева, суд дал правительству России срок до 16 января 2019 года на предоставление письменного заключения по данному делу.