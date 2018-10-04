ЕСПЧ принял иск Олега Сенцова против России
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, ЕСПЧ увязал жалобу осужденного режиссера с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.
Как сообщила адвокат «Агоры» Наталья Добрева, суд дал правительству России срок до 16 января 2019 года на предоставление письменного заключения по данному делу.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы. В мае он объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. По состоянию на 4 октября голодовка Сенцова продолжается 144 дня.