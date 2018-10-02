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Россия передала Сирии комплексы С-300

Интерфакс
18:03, 2 октября 2018
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Россия поставила в Сирию комплексы С-300. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании Совета безопасности.

Всего были поставлены 49 единиц техники, в числе которых — четыре пусковые установки. 

По словам Шойгу, сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться системами С-300. «Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению», — сказал министр.

Интерфакс
Соглашение о поставке С-300 в Сирию было подписано в 2010 году, однако его исполнение постоянно откладывалось Москвой из-за нежелания ухудшать отношения с Израилем, который выступал против этого.
В ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, использовавшими устаревшие комплексы С-200. Это произошло по ошибке — сирийцы хотели сбить один из израильских истребителей, атаковавших склад в Латакии. Россия официально возложила ответственность за инцидент на Израиль и пообещала более не откладывать поставку С-300.

Инцидент со сбитым по ошибке «Ил-20»

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