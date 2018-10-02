Прокуратура попросила отменить приговор безработной матери-одиночке. Ее осудили за мошенничество за подработку в пиццерии

Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор Ольге Журавлевой, признанной виновной в мошенничестве за то, что получала пособие по безработице, неофициально подрабатывая уборщицей в пиццерии.

Мировой суд 10 сентября назначил Журавлевой наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Прокуратура, проверив обоснованность приговора «с учетом доводов осужденной, размещенных в средствах массовой информации», решила просить о его отмене и прекращении уголовного дела «в силу малозначительности».