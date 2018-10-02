Прокуратура попросила отменить приговор безработной матери-одиночке. Ее осудили за мошенничество за подработку в пиццерии
Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор Ольге Журавлевой, признанной виновной в мошенничестве за то, что получала пособие по безработице, неофициально подрабатывая уборщицей в пиццерии.
Мировой суд 10 сентября назначил Журавлевой наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Прокуратура, проверив обоснованность приговора «с учетом доводов осужденной, размещенных в средствах массовой информации», решила просить о его отмене и прекращении уголовного дела «в силу малозначительности».
Ольга Журавлева из села Ивантеевка в интервью «Взгляд-Инфо» рассказывала, что, стоя на учете в центре занятости, «несколько раз помогла убраться в местной пиццерии», за что ее «благодарили деньгами и отдавали пищевые отходы». Журавлева подчеркнула, что одна воспитывает двух несовершеннолетних дочерей — у одной из девочек эпилепсия.
Сумма ущерба, позволившая возбудить уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, по словам женщины, составила 7040 рублей 65 копеек. Журавлева считает, что следствие по ее делу было намерено затянуто, чтобы ущерб был достаточен для уголовного преследования.
С просьбой разобраться в деле Журавлевой, писали «Новости Саратова», к областному прокурору обращался депутат Госдумы Сергей Шаргунов.