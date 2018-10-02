Один из двух кандидатов в губернаторы Хакасии снялся с выборов

Андрей Филягин, выдвинутый «Справедливой Россией», снялся со второго тура выборов губернатора Хакасии.

В первом туре Филягин показал третий результат. Во второй тур выборов он прошел после того, как от дальнейшей борьбы за пост губернатора Хакасии отказался исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин.

Теперь во втором туре выборов может принять участие Александр Мяхар, выдвинутый Партией роста — он уже объявил о таком намерении. В первом туре Мяхар занял четвертое место, набрав около 5% голосов. Голосование, как объявил ЦИК, может пройти 21 октября.

Лидером в первом туре выборов главы Хакасии был Валентин Коновалов от КПРФ.