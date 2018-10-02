Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Адвокат Дмитрий Динзе: у Олега Сенцова диагностирована сердечная недостаточность

Настоящее время
11:00, 2 октября 2018
Надежный источник

У украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с середины мая, диагностирована сердечная недостаточность. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе 1 октября сообщил телеканалу «Настоящее время».

Кроме того, у Сенцова есть проблемы с печенью и почками и «ревматизм нижних конечностей», сказал Динзе.

Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов — врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург — ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке.

Настоящее время
Олег Сенцов голодает 142 дня. Он требует от российских властей освободить несколько десятков находящихся в заключении украинцев, которых он считает политзаключенными.
В конце сентября Сенцова отправили в городскую больницу Лабытнанги на обследование, по итогам которого, как заявили во ФСИН, скорректировали ему лечение.

Голодовка Олега Сенцова

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы