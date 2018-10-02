Адвокат Дмитрий Динзе: у Олега Сенцова диагностирована сердечная недостаточность

У украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с середины мая, диагностирована сердечная недостаточность. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе 1 октября сообщил телеканалу «Настоящее время».

Кроме того, у Сенцова есть проблемы с печенью и почками и «ревматизм нижних конечностей», сказал Динзе.