Адвокат Дмитрий Динзе: у Олега Сенцова диагностирована сердечная недостаточность
У украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с середины мая, диагностирована сердечная недостаточность. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе 1 октября сообщил телеканалу «Настоящее время».
Кроме того, у Сенцова есть проблемы с печенью и почками и «ревматизм нижних конечностей», сказал Динзе.
Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов — врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург — ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке.
Олег Сенцов голодает 142 дня. Он требует от российских властей освободить несколько десятков находящихся в заключении украинцев, которых он считает политзаключенными.
В конце сентября Сенцова отправили в городскую больницу Лабытнанги на обследование, по итогам которого, как заявили во ФСИН, скорректировали ему лечение.