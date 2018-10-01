Воронежский вице-губернатор снова уйдет в отставку. Он уже уходил с выплатой 23 окладов, но вернулся

Юрий Агибалов покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября, когда будет назначено новое правительство региона. Об этом объявил на специальной пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как пояснил глава региона, пост вице-губернатора Агибалов сохранил лишь на время переходного периода.

Агибалов в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов. Однако вскоре после этого Агибалов был переназначен на пост вице-губернатора.

Гусев подчеркнул, что выплаты (почти 224 тысячи рублей) были начислены Агибалову совершенно законно. Единственной ошибкой, по мнению губернатора, было то, что они были оформлены до, а не после назначения нового правительства.