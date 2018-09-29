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Вице-губернатор Воронежской области ушел в отставку на два дня. И заработал на этом сотни тысяч рублей!

Meduza
12:25, 29 сентября 2018

О том, что вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов вышел на пенсию, получил 23 оклада и вернулся на работу, сообщил телеграм-канал «Незыгарь». Источники «Коммерсанта» подтвердили эту информацию; один из них сказал, что «все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко». Точный размер компенсации неизвестен, но «Коммерсант» пишет о «сотнях тысяч рублей». Губернатор Александр Гусев заявил, что не видит ничего предосудительного в произошедшем: «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?»


Фото в анонсе: Олег Харсеев / Коммерсантъ

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