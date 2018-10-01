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«Ведомости»: в России недоступны импортные вакцины от гриппа

Ведомости
10:36, 1 октября 2018
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Иностранные вакцины от гриппа «Ваксигрип» и «Инфлювак» отсутствуют в частных медицинских компаниях и аптечных сетях России. В ряде аптек нет российских вакцин, сообщила газета «Ведомости».

В частных клиниках есть российские «Гриппол плюс» и «Ультрикс», выяснила корреспондент издания, обзвонив их как заинтересованный клиент. Однако в клинике «Медси», где она представилась как журналист, сказали, что у компании есть «Ваксигрип», но его меньше из-за сокращения поставок в Россию.

В 2018 году в Россию отказались поставлять «Инфлювак». В свою очередь «Ваксигрип» лишь в конце сентября прошел сертификацию и направлен дистрибьюторам, сообщил источник издания.

Минздрав централизованно не закупает импортные вакцины, но это делают отдельные государственные поликлиники и больницы. В первом полугодии 2018 году шесть клиник закупили «Инфлювак».

В 2015 году от гриппа и острых респираторных заболеваний в России умерли 477 человек, в 2016-м — 1079 человек, в 2017-м — 432 человека.
Прививки от гриппа в 2015 году сделали 31,3% россиян, в 2016 году — 38,3%, а в 2017-м — рекордные 47%, говорили в Роспотребнадзоре.

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