«Ведомости»: в России недоступны импортные вакцины от гриппа

Иностранные вакцины от гриппа «Ваксигрип» и «Инфлювак» отсутствуют в частных медицинских компаниях и аптечных сетях России. В ряде аптек нет российских вакцин, сообщила газета «Ведомости».

В частных клиниках есть российские «Гриппол плюс» и «Ультрикс», выяснила корреспондент издания, обзвонив их как заинтересованный клиент. Однако в клинике «Медси», где она представилась как журналист, сказали, что у компании есть «Ваксигрип», но его меньше из-за сокращения поставок в Россию.

В 2018 году в Россию отказались поставлять «Инфлювак». В свою очередь «Ваксигрип» лишь в конце сентября прошел сертификацию и направлен дистрибьюторам, сообщил источник издания.

Минздрав централизованно не закупает импортные вакцины, но это делают отдельные государственные поликлиники и больницы. В первом полугодии 2018 году шесть клиник закупили «Инфлювак».