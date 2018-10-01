В Москве арестован бывший следователь СК. Его подозревают в хищении 50 миллионов рублей, изъятых по одному из дел

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя Следственного департамента МВД Антона Ходько по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, не став раскрывать подробности дела.

По данным РБК, Ходько подозревают в хищении наличных на общую сумму 50 миллионов рублей из хранилища вещественных доказательств. Эти средства были изъяты во время обысков исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, в рамках дела о коррупции в руководстве «Спецстроя».

В 2017 году, после того, как пропажа денег была обнаружена, Ходько был уволен из правоохранительных органов. Однако о предъявлении бывшему следователю обвинений до настоящего момента известно не было.