В Крыму изъяли тираж газеты со статьей о доме Дмитрия Киселева в Коктебеле

В Феодосии изъяли тираж газеты «Город 24», где была опубликована статья о доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле. Об этом «Новой газете» рассказал автор изъятого материала Владимир Мазурин.

Материал был опубликован и на сайте газеты, и в ее печатной версии. На сайте, по словам Мазурина, статью спустя два часа после публикации заменили рекламным блоком. «Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет», — сказал Мазурин.

Он не уточнил, кто инициировал изъятие тиража. С редактором издания «Город 24» Еленой Войтовой «Новой газете» связаться не удалось.

Копию статьи Мазурина опубликовали в телеграме «Крымский канал». В публикации говорится, что в 2015-2016 годах Мазурин руководил проектом по реконструкции коттеджа; стоимость проекта составила почти 200 миллионов рублей. Дом был построен на холме, и во время реконструкции выяснилось, что его фундамент залит с нарушениями. По мнению Мазурина, из-за этого коттедж мог обрушиться, уничтожив дома, построенные ниже. Но хозяин коттеджа, по его словам, отказался полноценно укрепить конструкции. Имя владельца дома в статье не названо.