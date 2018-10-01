Умер Шарль Азнавур

AFP
12:03, 1 октября 2018
Надежный источник

Певец, поэт и актер Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей артиста. Причина смерти не называется.

Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA
Шарль Азнавур считается одним из главных французских исполнителей ХХ века. За свою карьеру он сочинил и записал более 1300 композиций. Его пластинки разошлись общим тиражом более 180 миллионов экземпляров. Кроме того, он исполнил более 60 ролей в кино.
В апреле 2018 года перед гастролями в России Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге, из-за чего ему пришлось отменить выступление.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы