Умер Шарль Азнавур

Певец, поэт и актер Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей артиста. Причина смерти не называется.

Шарль Азнавур считается одним из главных французских исполнителей ХХ века. За свою карьеру он сочинил и записал более 1300 композиций. Его пластинки разошлись общим тиражом более 180 миллионов экземпляров. Кроме того, он исполнил более 60 ролей в кино.