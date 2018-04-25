Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге доставили в больницу 93-летнего французского певца Шарля Азнавура, которому стало плохо во время репетиции.

«Ничего катастрофического, просто почувствовал себя нехорошо. Врачи установят диагноз», — сказала представитель концертного зала «Октябрьский» «Интерфаксу».

Концерт, который должен был пройти 25 апреля, отменен. На сайте «Октябрьского» сообщается о его переносе на 9 апреля 2019 года.