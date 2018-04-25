Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге
18:06, 25 апреля 2018
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В Санкт-Петербурге доставили в больницу 93-летнего французского певца Шарля Азнавура, которому стало плохо во время репетиции.
«Ничего катастрофического, просто почувствовал себя нехорошо. Врачи установят диагноз», — сказала представитель концертного зала «Октябрьский» «Интерфаксу».
Концерт, который должен был пройти 25 апреля, отменен. На сайте «Октябрьского» сообщается о его переносе на 9 апреля 2019 года.
Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, один из самых популярных эстрадных певцов XX века, популярный в том числе и в Советском Союзе.
В 2015 году во время гастролей в Москве Азнавур познакомился со своей поклонницей бабушкой Лидой, которую перед его концертом случайно встретил в метро журналист «Коммерсанта» Александр Черных. Лида спела журналисту несколько песен и пожаловалась, что не знает, где находится концертный зал. После того, как пост Черных об этом разошелся в соцсетях, организаторы связались с ним и пригласили Лиду на концерт.
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