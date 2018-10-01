Участник акции против пенсионной реформы в Москве признал вину в нападении на полицейского

«Я все признал, отпираться никакого смысла не было», — сказал Беляков «Медиазоне».

Иван Беляков признал вину в нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК) на акции против пенсионной реформы, которая прошла в Москве 9 сентября.

Следствие ходатайствовало об аресте Ивана Белякова, однако Хамовнический суд Москвы 27 сентября отказался отправлять его в СИЗО. Беляков находится под подпиской о невыезде.

На Белякова также был составлен административны протокол за нарушение правил проведения митинга ч.2 ст. 20.2 КоАП. 1 октября Тверской районный суд Москвы назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Обвинения в нападении на полицейских на акции 9 сентября в Москве также были предъявлены) Виктору Федосееву и Василию Костылев. Оба они арестованы.