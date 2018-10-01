Фонду Ролдугина выделят шесть миллиардов рублей из федерального бюджета
Фонд «Талант и успех», учредителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин, получит в 2019-2021 годах 6,35 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает агентство РБК, ознакомившееся с проектом федерального бюджета.
Средства будут выделены Минпросвещения и Минкультуры на создание в 35 регионах России центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тысячи человек.
Фонд «Талант и успех» был учрежден в 2014 году образовательным центром «Сириус» в Сочи по инициативе президента России. За последние четыре года фонду были выделены более пяти миллиардов рублей из бюджета.
Одним из попечителей фонда является музыкант и близкий друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. В журналистском расследовании на основе документов «Панамского архива» Ролдугина называли владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов, и «хранителем» денег Путина.