Фонду Ролдугина выделят шесть миллиардов рублей из федерального бюджета

Фонд «Талант и успех», учредителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин, получит в 2019-2021 годах 6,35 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает агентство РБК, ознакомившееся с проектом федерального бюджета.

Средства будут выделены Минпросвещения и Минкультуры на создание в 35 регионах России центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тысячи человек.