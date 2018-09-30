Житель Асбеста рассказал о найденных на свалке секретных документах полиции

Житель Асбеста Дмитрий Гилязов выложил в «Одноклассниках» фотографии документов местной полиции. Он утверждает, что нашел их рядом с мусорными контейнерами.

По словам Гилязова, среди документов есть, в частности, материалы уголовных дел и сообщения агентов полиции с их личными данными. На фотографиях Гилязова видно, что бумаги датированы 1994-1999 годами, на некоторых из них стоит отметка «Секретно».

Полиция Асбеста начала проверку сообщения Гилязова, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.

Горелых добавил, что, по одной из версий, бумаги мог выбросить сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам несколько лет назад.