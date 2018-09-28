В Петербурге осудили условно инспектора ГИБДД за поездку в Тунис по паспорту брата-близнеца

Московский районный суд Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего инспектора ГИБДД Евгения Вдовенко, который в июле 2017 года съездил в Тунис по паспорту брата.

Инспектора признали виновным в незаконном пересечении границы и попытке пересечь границу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Издание 47news сообщало в августе 2017 года, что полицейский использовал паспорт брата-близнеца, который также работает в ГИБДД. В региональном ГИБДД говорили, что не понимают, зачем инспектор ездил по чужому паспорту, поскольку внутренние приказы не запрещают выезжать за рубеж тем, у кого нет допуска к секретным делам.