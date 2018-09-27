Паспорт Виктора Цоя продали за девять миллионов рублей
Паспорт покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя продан на торгах аукционного дома «Литфонд» за девять миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Начальная стоимость лота составляла 2,5 миллиона рублей. Подлинность документа подтверждена в МВД, отмечает агентство.
Также на аукционе за три миллиона рублей была продана записная книжка музыканта. Рукопись песни «Хочу перемен!» приобрели за 3,6 миллиона рублей. Черновик композиции «Любовь — это не шутка» ушел с молотка за 550 тысяч рублей, добавляет телеканал «Россия».
Имена покупателей лотов не раскрываются.
Личные вещи Виктора Цоя выставил на аукцион его знакомый, который жил на улице Рубинштейна рядом с Ленинградским рок-клубом. По его словам, лидер «Кино» часто бывал у него в гостях и однажды забыл там свои рукописи. Они упали за холодильник и были найдены только семь лет спустя, уже после смерти Цоя.
Отец музыканта Роберт Цой называл историю с выставленными на аукцион документами его сына «чистым блефом».