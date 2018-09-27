Паспорт Виктора Цоя продали за девять миллионов рублей

Паспорт покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя продан на торгах аукционного дома «Литфонд» за девять миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Начальная стоимость лота составляла 2,5 миллиона рублей. Подлинность документа подтверждена в МВД, отмечает агентство.

Также на аукционе за три миллиона рублей была продана записная книжка музыканта. Рукопись песни «Хочу перемен!» приобрели за 3,6 миллиона рублей. Черновик композиции «Любовь — это не шутка» ушел с молотка за 550 тысяч рублей, добавляет телеканал «Россия».

Имена покупателей лотов не раскрываются.