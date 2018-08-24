Паспорт Виктора Цоя выставили на аукцион

На торги аукционного дома «Литфонд» 26 сентября будут выставлены паспорт Виктора Цоя, записная книжка с телефонами его друзей и рукописи с текстами двух его песен, сообщает ТАСС.

Как рассказал изданию Life сам владелец предметов, в 1980-х годах он жил на улице Рубинштейна рядом с Ленинградским рок-клубом. Он был лично знаком с Цоем, и тот бывал у него в гостях: однажды музыкант забыл рукописи и записную книжку. Они упали за холодильник и были найдены только семь лет спустя, уже после смерти Цоя. Как у владельца лотов оказался паспорт музыканта, он не уточнил.

Первоначально владелец разместил объявление о продаже на Avito, однако меньше чем через сутки снял его, заключив контракт с аукционным домом.

Стартовая цена паспорта музыканта на торгах — 2,5 миллиона рублей, записной книжки — 500 тысяч рублей. Рукописи с текстами песен — ранняя версия текста «Перемен» и одна до сих пор не известная композиция — оценены в 250 тысяч рублей каждая.