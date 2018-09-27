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МВД предложило разрешить дознавателям запрашивать информацию об операциях и счетах граждан

Портал проектов нормативных правовых актов
07:14, 27 сентября 2018
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МВД России начало работу над законопроектом, который позволит дознавателям запрашивать у банков информацию об операциях и счетах физических и юридических лиц.

Согласно описанию проблемы на сайте проектов правовых актов, сейчас дознаватели — в отличие от следователей — могут получить доступ к банковской тайне только в рамках статьи об аресте имущества подозреваемого или обвиняемого. Просить у банков справки о счетах тех, кто официально не имеет статуса подозреваемого — в целях раскрытия преступления — дознаватели не могут.

«Вместе с тем к подследственности дознавателей также отнесены преступления, связанные с движением денежных средств по счетам граждан и юридических лиц. <…> В этой связи предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах», — говорят в МВД.

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