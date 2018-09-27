«Левада-центр»: число желающих протестовать против пенсионной реформы упало до 35%

Доля россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, резко сократилась, следует из итогов сентябрьского опроса «Левада-центра», которые приводит газета «Ведомости».

Только 35% готовы участвовать в митингах против повышения пенсионного возраста, выяснили социологи. В августе протестовать были готовы 53% опрошенных.

Чуть меньше половины респондентов (40%) сказали, что предложения президента России Владимира Путина, выдвинутые в телеобращении 29 августа, никак не меняют пенсионную реформу. Каждый четвертый (25%) уверен, что предложения Путина ее ухудшают, а 29% считают, что они смягчают первоначальный проект реформы.

34% ознакомившихся с телеобращением Путина стали хуже относиться к президенту и только 7% — лучше, говорится в опросе.