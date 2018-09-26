В рейтинг Times Higher Education попали 35 российских вузов

Самую высокую строчку из российских вузов занимает МГУ: университет потерял пять позиций по сравнению с прошлым годом и сейчас находится на 199-м месте. В Топ-500 входят еще три российских вуза: МФТИ (группа с 251 по 300 место), Высшая школа экономики (300-350 место) и МИФИ (351-400 место).

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education вошли 35 российских вузов.

В 2017 году в рейтинг Times Higher Education попали 28 университетов из России.

В России действует программа «5 из 100», которая предполагает попадание к 2020 году пяти российских университетов в первую сотню одного из авторитетных мировых рейтингов, куда входит и THE. МГУ не участвует в этой программе.