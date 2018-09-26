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В рейтинг Times Higher Education попали 35 российских вузов

Times Higher Education
14:11, 26 сентября 2018
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В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education вошли 35 российских вузов. 

Самую высокую строчку из российских вузов занимает МГУ: университет потерял пять позиций по сравнению с прошлым годом и сейчас находится на 199-м месте. В Топ-500 входят еще три российских вуза: МФТИ (группа с 251 по 300 место), Высшая школа экономики (300-350 место) и МИФИ (351-400 место). 

В 2017 году в рейтинг Times Higher Education попали 28 университетов из России.
В России действует программа «5 из 100», которая предполагает попадание к 2020 году пяти российских университетов в первую сотню одного из авторитетных мировых рейтингов, куда входит и THE. МГУ не участвует в этой программе.

Российские вузы в международных рейтингах

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