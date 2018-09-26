Сеть кофеен Dunkin' Donuts уберет из названия слово «пончики»

Сеть кофеен Dunkin' Donuts, которая специализируется на продаже кофе и пончиков, уберет из названия слово Donuts («пончики» в переводе с английского). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое решение было принято из-за желания Dunkin' Donuts сделать акцент на подаче кофе. При этом компания заверила, что не откажется от продажи пончиков.

Название изменится в январе 2019 года. При этом Dunkin' Donuts сохранит фирменные цвета (розовый и оранжевый), а также шрифт своего логотипа.