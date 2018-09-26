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Сеть кофеен Dunkin' Donuts уберет из названия слово «пончики»

Dunkin' Donuts
05:49, 26 сентября 2018
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Сеть кофеен Dunkin' Donuts, которая специализируется на продаже кофе и пончиков, уберет из названия слово Donuts («пончики» в переводе с английского). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое решение было принято из-за желания Dunkin' Donuts сделать акцент на подаче кофе. При этом компания заверила, что не откажется от продажи пончиков.

Название изменится в январе 2019 года. При этом Dunkin' Donuts сохранит фирменные цвета (розовый и оранжевый), а также шрифт своего логотипа.

Клиенты по всему миру [давно] называют бренд [просто] Dunkin' (англ. яз.).

Dunkin' Donuts
Компания Dunkin' Donuts была создана в 1950 году в США. Сейчас в ее сеть входят более 12 тысяч кофеен в 46 странах. Ежегодно кофейни Dunkin' Donuts продают почти три миллиарда пончиков по всему миру.
шапито

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