Сеть кофеен Dunkin' Donuts уберет из названия слово «пончики»
Сеть кофеен Dunkin' Donuts, которая специализируется на продаже кофе и пончиков, уберет из названия слово Donuts («пончики» в переводе с английского). Об этом сообщила пресс-служба компании.
Такое решение было принято из-за желания Dunkin' Donuts сделать акцент на подаче кофе. При этом компания заверила, что не откажется от продажи пончиков.
Название изменится в январе 2019 года. При этом Dunkin' Donuts сохранит фирменные цвета (розовый и оранжевый), а также шрифт своего логотипа.
Клиенты по всему миру [давно] называют бренд [просто] Dunkin' (англ. яз.).
Компания Dunkin' Donuts была создана в 1950 году в США. Сейчас в ее сеть входят более 12 тысяч кофеен в 46 странах. Ежегодно кофейни Dunkin' Donuts продают почти три миллиарда пончиков по всему миру.