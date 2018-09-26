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Сергей Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы

Сергей Удальцов
07:31, 26 сентября 2018
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Активист «Левого фронта» Сергей Удальцов организовал утром 26 сентября около Госдумы серию одиночных пикетов против пенсионной реформы. Акция проходит во время второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста.

По словам Удальцова, пикеты быстро переросли в стихийный митинг. По оценкам оппозиционера, в настоящее время у здания парламента собрались около 500 протестующих. К ним присоединились депутаты от КПРФ и «Справедливой России», которые намерены голосовать против пенсионного законопроекта.

О задержаниях на стихийном митинге пока не сообщалось.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. В конца августа Владимир Путин предложил смягчить реформу, в частности, поднять возраст выхода женщин на пенсию только до 60 лет. Президентские поправки были внесены ко второму чтению законопроекта 26 сентября.

Пенсионная реформа

шапито

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