Сергей Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы

Активист «Левого фронта» Сергей Удальцов организовал утром 26 сентября около Госдумы серию одиночных пикетов против пенсионной реформы. Акция проходит во время второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста.

По словам Удальцова, пикеты быстро переросли в стихийный митинг. По оценкам оппозиционера, в настоящее время у здания парламента собрались около 500 протестующих. К ним присоединились депутаты от КПРФ и «Справедливой России», которые намерены голосовать против пенсионного законопроекта.

Народ продолжает подходить, на данный момент возле Госдумы около 500 человек. Присутствуют депутаты от КПРФ и Справедливой России, активисты Левого Фронта, рабочих профсоюзов и ряда других общественных организаций pic.twitter.com/d9CEzeuDMp — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 26, 2018

Депутаты от КПРФ вышли поддержать протестующих, идет импровизированный митинг. Сергей Удальцов призвал граждан продолжать акции протеста, добиваясь не смягчения, а полной отмены позорной пенсионной реформы имени Путина-Медведева pic.twitter.com/DR5g7NMaJv — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 26, 2018

О задержаниях на стихийном митинге пока не сообщалось.