Коммунист бутылкой проголосовал против пенсионной реформы вместо Жореса Алферова. Ученого на заседании не было

Депутат Госдумы от КПРФ и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов пропустил заседание парламента, и вместо него против законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовал коллега по фракции, сообщает газета «Ведомости».

Депутат Сергей Казанков рассказал на заседании, что по ошибке проголосовал за Алферова. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», — объяснил коммунист.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ напомнил, что каждый депутат должен голосовать сам за себя, а у парламентариев «так и тянется рука к чужой кнопке».

Поправка. Изначально в новости сообщалось, что Казанков проголосовал вместо Алферова за пенсионную реформу, а не против нее. Редакция приносит извинения.