Коммунист бутылкой проголосовал против пенсионной реформы вместо Жореса Алферова. Ученого на заседании не было
Депутат Госдумы от КПРФ и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов пропустил заседание парламента, и вместо него против законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовал коллега по фракции, сообщает газета «Ведомости».
Депутат Сергей Казанков рассказал на заседании, что по ошибке проголосовал за Алферова. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», — объяснил коммунист.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ напомнил, что каждый депутат должен голосовать сам за себя, а у парламентариев «так и тянется рука к чужой кнопке».
Поправка. Изначально в новости сообщалось, что Казанков проголосовал вместо Алферова за пенсионную реформу, а не против нее. Редакция приносит извинения.
Депутаты Госдумы 26 сентября большинством голосов приняли во втором чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию — с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин.